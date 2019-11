FPÖ im steirischen Landtag mit "Dringlicher" gegen Kampus

In der letzten Landtagssitzung vor der Wahl am Sonntag hat die steirische FPÖ einmal mehr in einer Dringlichen Anfrage gegen Soziallandesrätin Doris Kampus gewettert. Der Abgeordnete Marco Triller forderte einen landesweiten Erhebungsdienst gegen Sozialbetrug und die Umsetzung des neue Sozialhilfegesetzes ab 1. Jänner. Kampus dagegen will die Übergangsfrist nutzen.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Aktuelle Stunde im steirischen Landtag