FPÖ im U-Ausschuss für vertrauliche Sitzung bei Finanz offen

FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker hat sich am Dienstag vor dem morgen tagenden ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss offen für eine Befragung der Großbetriebsprüfer der Finanz in einer vertraulichen Sitzung gezeigt. Dieses Anliegen sei an den U-Ausschuss herangetragen worden, so Hafenecker: "Beamte haben ein Recht auf ihre Persönlichkeitsrechte. Dem kann man näher treten." Man werde sich das mit den anderen Fraktionen anschauen und dann abwiegen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR FPÖ-Fraktionsführer Hafenecker erwartet spannende Tage im U-Ausschuss