FPÖ-interne Debatte nach Waldhäusl-Sager

Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl erhält nach seiner weithin als menschenverachtend kritisierten Asylpolitik-Aussage Rückendeckung durch den freiheitlichen Generalsekretär Michael Schnedlitz. Ganz anders äußerte sich am Samstag hingegen die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek.

Wien sei wegen der vielen Schulkinder mit Migrationshintergrund nicht mehr Wien. - Diese umstrittene Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Landesrates Gottfried Waldhäusl sorgt nun auch parteiintern für Kontroversen.

Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek distanziert sich deutlich: Waldhäusl sei "irgendwo in seinem Denkmuster verunfallt oder vielleicht falsch abgebogen", sagte sie in einem "Presse"-Interview. Dass sich Wien durch die Migration verändert habe, sei zutreffend. Das liege aber an der Asylproblematik und nicht an Klassen, in denen Kinder mit Migrationshintergrund sitzen, sagte Svazek, die vor einer Landtagswahl steht.

Rückendeckung bekommt Waldhäusl hingegen von der FPÖ-Spitze. Parteichef Herbert Kickl verteidigt dessen Aussage ebenso wie Generalsekretär Michael Schnedlitz. Waldhäusl habe vollkommen recht, erklärte Schnedlitz. Frauen und Kinder könnten sich in der Nacht nicht mehr auf die Straße trauen. Das sei ein Zustand, den sich die FPÖ nicht wünsche. Kickl bezeichnete die massive Kritik aller anderen Parteien an Waldhäusl als "aufgeregtes Herumgegackere".

Politologen meinen, dass die Debatte der FPÖ nütze, da sie davon profitiere, wenn das Thema Migration auf der Tagesordnung stehe