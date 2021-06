FPÖ-interne Kickl-Kritik wird leiser

Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi hat am Dienstag - vorsichtig - Unterstützung für den designierten Parteichef Herbert Kickl angekündigt. Man habe bei der Präsidiumssitzung am Montag in Wien "einige Dinge zur zukünftigen Entwicklung der Bundespartei ganz klar angesprochen". Wenn es diesbezüglich bis zum Parteitag positive Signale gebe, "dann sehe ich keinen Grund, dem neuen Bundesparteiobmann die Zustimmung zu verweigern", sagte Bitschi in einer Stellungnahme zur APA.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Zeit fürs Siegerlächerln: Kickl