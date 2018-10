FPÖ-Klubchef Rosenkranz kritisiert schwarze Teile der ÖVP

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz übt in der "Tiroler Tageszeitung" Kritik an der schwarzen Alt-ÖVP. Eine Gruppe innerhalb der ÖVP sei "noch nicht in der neuen Volkspartei des Sebastian Kurz angekommen". Namentlich nennt Rosenkranz den Tiroler Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter.

Rosenkranz sieht "linken Kurs" in Tirol