FPÖ kritisiert Regierung wegen Coronavirus

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat angesichts der Coronakrise zu einem nationalen Schulterschluss der Parteien aufgerufen. Man biete jede Unterstützung an, wolle aber auch Punkte aufzeigen, die nicht funktionierten, sagte er am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Kritik übte er vor allem am Grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

SN/APA (Archiv)/MANFRED FESL Hofer fordert einen nationalen Schulterschluss