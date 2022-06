FPÖ lässt sich mit Präsidentschafts-Kandidatenkür noch Zeit

Der Entscheid der FPÖ, wen sie gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in die Bundespräsidenten-Wahl schickt, wird laut Auskunft aus der Partei wohl noch etwas auf sich warten lassen. Im Parteivorstand am Dienstag wurde beschlossen, die Kandidaten-Kür dem Parteipräsidium zu übertragen - dem höchsten Gremium der FPÖ, wie es seitens der FPÖ am Rande der Gremiensitzungen am Dienstag hieß. Termin gibt es noch keinen, die FPÖ will sich offenbar in dieser Frage noch Zeit lassen.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl