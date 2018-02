FPÖ legte in Tirol zu, aber bleibt eindeutig Dritte

Die FPÖ muss sich offenbar an den Gedanken gewöhnen, dass mit dem Einstieg in die Bundesregierung - samt der Tatsache, dass das Flüchtlingsthema nicht mehr dominiert - die Zeit der großen Wahltriumphe vorbei ist. In Tirol legte sie zwar deutlich zu, aber zu wenig, um die SPÖ vom zweiten Platz zu verdrängen. Und das Ergebnis fiel, wie schon in Niederösterreich, schwächer aus als bei der NR-Wahl.

SN/APA/EXPA/JAKOB GRUBER Abwerzger schaffte 6,2 Prozentpunkte Zuwachs