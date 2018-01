FPÖ-Minister bleiben Wiener Akademikerball fern

Wegen der Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen werden trotzdem mehr Demonstranten gegen den Burschenschafterball erwartet. Die Polizei geht auch von einem erhöhten Gewaltpotenzial aus.

Bei der Wiener Polizei laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Obwohl der Wiener Akademikerball - ein traditioneller Treffpunkt schlagender Burschenschafter - in der Wiener Hofburg erst am 26. Jänner stattfindet, bereiten sich die Sicherheitsbehörden schon intensiv darauf vor. Denn die Regierungsbeteiligung der FPÖ verleiht der alljährlichen Aufregung rund um den Ball zusätzliche Brisanz. Immerhin waren FPÖ-Politiker immer wieder hochkarätige Gäste auf dem umstrittenen Ball in der Wiener Hofburg.

SN/apa Die Polizei bereitet sich auf Ausschreitungen vor.

"Viele Regierungsgegner werden heuer die Demo gegen den Akademikerball als Bühne nutzen, um gegen die neue Regierung zu protestieren", erklärt ein Staatsschützer. 2017 kamen vergleichsweise wenige Protestierende. Laut Polizei waren es rund 2800, die Veranstalter zählten rund 4000 Teilnehmer. Gegenüber dem Jahr 2016 bedeutete dies eine deutliche Reduktion. Offiziell will die Wiener Polizei noch keine Auskunft zu den Demonstrationen geben. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Demonstrationen überraschend ruhig verlaufen waren, rechnen Insider in den Sicherheitsbehörden aber heuer wieder mit mehr - auch gewaltbereiten - Demonstranten.

SN/apa/fpö/robert lizar Vergangenes Jahr ging Norbert Hofer noch auf den Wiener Akademikerball.

Neu ist auch, dass sich die FPÖ-Spitze anscheinend vom Ball distanziert. Infrastrukturminister Norbert Hofer bleibt laut seinem Büro etwa dem Ball fern. Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek wollen ebenfalls nicht zum Ball kommen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache überlegt noch. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein wollte noch keine Stellungnahme dazu abgeben. Einladungen haben alle erhalten. "Keine Zeit", "kein Ballgeher" oder "es gibt Wichtigeres zu tun" sind die Antworten aus den Ministerbüros. Offiziell distanzieren will sich keiner der Minister vom Wiener Akademikerball. Einzig die Dritte Nationalratspräsidentin, Anneliese Kitzmüller, nimmt von den blauen Spitzenpolitikern sicher am Ball teil. "Ich verstehe aber, dass der Ball in den ersten Wochen der Regierung nicht oberste Priorität hat", erklärt Ballorganisator Udo Guggenbichler.

SN/apa Demonstrationen wird es in den kommenden Wochen nicht nur gegen den Wiener Akademikerball geben.

Demonstrationen wird es in den kommenden Wochen nicht nur gegen den Wiener Akademikerball geben. Am 13. Jänner ist eine große Demonstrationen gegen die Regierung geplant. Auch gegen den Wiener Opernball am 8. Februar formiert sich Widerstand. Das Motto der Demonstranten: "Gegen die Regierung der Reichen".