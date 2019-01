FPÖ-Neujahrstreffen am Samstag samt Gegendemonstration

Die FPÖ hält am Samstag in Wien ihr traditionelles Neujahrstreffen ab. Parteichef Heinz-Christian Strache wird dort die bisherige Arbeit der Bundesregierung Revue passieren lassen, außerdem wird sich die Partei auf die EU-Wahl am 26. Mai einstimmen. Das Treffen bringt auch Kritiker auf die Straße: Die "Linkswende jetzt" hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen.

SN/APA/HANS PUNZ Strache will Partei auf EU-Wahl einstimmen