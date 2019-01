FPÖ-Neujahrstreffen in Messe Wien samt Gegendemonstration

Die FPÖ begeht am Samstag in Wien ihr traditionelles Neujahrstreffen. Parteichef Heinz-Christian Strache wird den Parteigängern eine Rückschau auf die bisherige Regierungsarbeit bieten. Zentrales Thema soll auch die kommende EU-Wahl am 26. Mai sein. Neben Strache wird u.a. auch EU-Abgeordneter Harald Vilimsky eine Rede halten. Begleitet wird der FPÖ-Neujahrsauftakt von einer Gegendemonstration.

SN/APA/ROBERT JAEGER Strache & Co. in der Messe Wien