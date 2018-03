FPÖ NÖ legt Fokus auf Sicherheit, Gesundheit und Tierschutz

Die FPÖ NÖ hat nach der Landtagswahl in einer zweitägigen Klubklausur in Krems personelle Weichen gestellt und Schwerpunkte festgelegt. Ein Hauptthema der Freiheitlichen werde weiterhin Sicherheit sein, sagte der künftige Landesrat Gottfried Waldhäusl in einer Pressekonferenz am Dienstag. Zudem legt die Partei den Fokus auf Gesundheit und Tierschutz. Martin Huber wurde zum Klubobmann gewählt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Künftiger FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl