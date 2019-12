FPÖ reloaded: "Wir wollen eine moderne, staatstragende Partei werden"

FPÖ-Chef Norbert Hofer und der Welser Bürgermeister Andreas Rabl haben am Donnerstag ihre Zukunftspläne für die Freiheitliche Partei vorgestellt. Die Blauen wollen sich modernisieren und weibliche Wählerinnen zurückholen. Außerdem bringt sich Hofer als möglicher Regierungspartner in Position.

Die FPÖ hat sich nach einem turbulenten Jahr eingehend mit sich selbst beschäftigt. Parteichef Norbert Hofer lud Donnerstagvormittag zur Pressekonferenz, um über die Zukunft Österreichs und seiner Partei zu sprechen. Wofür steht die modernisierte FPÖ? "Die Sicherheit ist ein zentrales Thema. Das Bundesheer muss ordentlich finanziert werden", sagte Hofer. Zudem sprach er sich für die Senkung der Steuer- und Abgabenquote von 40 Prozent aus. Die Abschaffung der GIS-Gebühren sowie die Ausweitung der direkten Demokratie werden nach wie vor verfolgt.

Rabl: "Wir haben die Frauen verloren"

Zwei Arbeitsgruppen wurden eingesetzt, zum einen das Team "Compliance" unter der Leitung des stellvertretenden oberösterreichischen Landeshauptmanns Manfred Haimbuchner, und zum anderen die Gruppe "Zukunft", die sich mit der Modernisierung der Partei beschäftigte. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl stand dieser Gruppe vor und präsentierte in der Pressekonferenz am Donnerstag die Ergebnisse: "Wir haben Aufholbedarf in bestimmten Themen. Vor allem die Frauen haben wir als Wählerinnen verloren." Künftig wolle die FPÖ daher in den Bereichen Bildung, Familie und Fairness aufholen.

SN/APA/FPÖ WELS Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl.

Aufnahmekriterien für neue FPÖ-Mitglieder

Die Mehrung diverser "Einzelfälle" in der FPÖ - Stichwort Liederbuch-Affäre und Identitäre - führten immer wieder zu Diskussionen über Parteiausschlüsse. Tätigkeiten und Mitgliedschaften in Vereinen werden daher zukünftig überprüft werden. Neue Parteimitglieder müssen sich Rabl zufolge zu rechtsstaatlichen, gewaltfreien und demokratischen Prinzipien bekennen. Auf die Frage, wie man mit Personen aus Identitären-Kreisen umgehe, antwortete der Welser: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der für die Identitären tätig war, die genannten Prinzipien eingehalten hat."

Bewerbung als möglicher Koalitionspartner

Hofer ging ebenso auf die laufende Regierungsbildung ein: "Wie es aussieht, wird es wohl keine Mitte-Rechts-Regierung werden. Die ÖVP wird deutlich nach links kippen. Damit werden sich die Dinge in Österreich massiv ändern." Im Gegensatz dazu stehe die FPÖ für eine "stabile, staatstragende 25-Prozent-Partei."

Nachdem der Verfassungsgerichtshof das Gesetz zur Mindestsicherung aufgehoben hat, werde es nun schwierig für die verhandelnden Parteien ÖVP und Grüne, eine Lösung zu finden, meinte Hofer. "Unsere Position ist hier klar: Wir plädieren für Einschleifregelungen, damit extreme Auswüchse mit einer Mindestsicherung in der Höhe von 8000 Euro nicht mehr möglich sind."

Falls die Gespräche zwischen ÖVP und Grüne scheitern, wolle man parteiintern einen Beschluss fassen, ob man in Gespräche eintreten werde. In der Frage, welche Rolle der Ex-Innenminister Herbert Kickl bei einer möglichen Regierungsbildung spielen werde, stellte Hofer klar: "Herbert Kickl ist eine tragende Säule der FPÖ. Ich werde meinen besten Mann sicher nicht fallen lassen."