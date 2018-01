FPÖ setzt bei NÖ-Wahl auf Sicherheit, Gesundheit und Wohnen

Die FPÖ hat am Donnerstag ihre Plakate für die niederösterreichische Landtagswahl am 28. Jänner präsentiert. Die Themenschwerpunkte sind Sicherheit, Gesundheit und Wohnen. Als "optisches Highlight" gilt bereits seit Mittwoch ein riesiges Plakat am ehemaligen Palmers-Haus an der Südautobahn (A2) in Wiener Neudorf.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Landbauer ist derzeit vielerorts in Niederösterreich affichiert