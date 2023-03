FPÖ setzte in Kärnten abermals auf Kickl-Bonus

Als letzte Partei hat am Freitag die FPÖ ihren Schlusspfiff im Wahlkampf um den Kärntner Landtag abgegeben. Spitzenkandidat Erwin Angerer setzte dabei noch einmal auf Bundesparteichef Herbert Kickl, der am kleinen Kaiser-Josef-Platz in Villach ein paar hundert Anhänger in Jubelstimmung versetzte. Ganz so scharf wie am Aschermittwoch fielen die Attacken Kickls diesmal nicht aus, Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete er diesmal spöttisch-ironisch als "Jungspund".

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kickl setzte Schlusspfiff in Kärnten