FPÖ sieht Regierung im Kampf gegen Teuerung gescheitert

Die FPÖ sieht die Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung gescheitert. Generalsekretär Christian Hafenecker und Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch forderten daher am Dienstag im Vorfeld der Plenarwoche den Rücktritt der türkis-grünen Regierung. Eine klare Absage gab es von Blau für die von den NEOS gewünschte Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der EU bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen, die die Pinken im Parlament thematisieren wollen.

Die FPÖ wird am Mittwoch im Nationalrat in der "aktuellen Stunde" (Titel "Preisstopp - Steuerstopp - Sanktionsstopp! Wann setzt die Regierung endlich echte Maßnahmen gegen die Kostenlawine?") die Teuerung und auch die Russland-Sanktionen aufs Tapet bringen. Hafenecker wies in einer Pressekonferenz am Dienstag darauf hin, dass aktuell auf EU-Ebene das elfte Russland-Sanktionspaket verhandelt werde. Man müsse sich fragen, wie erfolgreich diese Sanktionspakete eigentlich sind, denn Russland habe im Energie-Sektor dennoch ein Exportplus, sagte er.

Gleichzeitig sei "nach wie vor kein Kriegsende in Sicht, das unnötige Sterben auf beiden Seiten geht weiter" und es stehe "nicht die Spur einer Verhandlung im Raum". Mit Blick auf die Inflationsrate vom April (9,7 Prozent) sehe man, "wie die Sanktionen wirken, nämlich in erster Linie gegen eigenen Bevölkerung", so Hafenecker.

Zum Thema Teuerung sagte Belakowitsch, nirgendwo seien Lebensmittel so teuer wie in Österreich. "Wir sind nicht besonders gut unterwegs, das spüren die Bürger im Geldbörsel." Kein einziges Lebensmittel sei durch die bisherigen Transferleistungen billiger geworden. Sie forderte unter anderem eine Aussetzung der MöSt. und eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

Ein wichtiges Thema ist der FPÖ u.a. auch das Volksbegehren "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung", das 530.938 Menschen unterschrieben haben und ebenfalls am Mittwoch im Parlament behandelt wird. "Zuerst gibt es Obergrenze, dann wird es ganz abgeschafft", so die Befürchtung Hafeneckers. Und Belakowitsch verwies u.a. auf die Möglichkeit eines Blackouts: "Dann steht alles", sollte es kein Bargeld mehr geben.

Strikte Ablehnung kam von Seiten der FPÖ für die von den NEOS gewünschte Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der EU bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sagte zuvor bei einer Pressekonferenz, ihre Partei wolle in der Aktuellen Europastunde am Mittwoch aufzeigen, wie Österreich einen Beitrag leisten könne, dass Europa handlungs- entscheidungs- und verteidigungsfähig werde. Gefordert werden Schritte in Richtung Vereinigte Staaten von Europa inklusive eines europäischen Heers.

Im Moment sei der Regierungskurs nicht klar, bemängelte Meinl-Reisinger. Die ÖVP lasse sich von der FPÖ wie das Kaninchen vor der Schlange hertreiben. Die Freiheitlichen würden versuchen, Österreich aus der EU hinauszuführen, ohne dies offen zu sagen. "Aber sie zündeln."

Gleichzeitig müsse man sich fragen, wer die Freunde Österreichs in Europa seien, so die NEOS-Chefin - Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Benelux-Staaten, Finnland und Slowenien, die Mehrheitsentscheidungen ausbauen wollen oder Länder wie Ungarn oder Serbien, mit deren Staats- und Regierungschefs sich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) zuletzt getroffen habe.

Außerdem pochen die NEOS weiter auf die Streichung der Kapitalertragssteuer auf die ersten 1.000 Euro Ertrag auf Sparbücher und -konten, so Wirtschaftssprecher Gerald Loacker. Gleichzeitig fordern sie eine Befreiung der Wertpapier-KESt auf Kursgewinne, wenn eine Behaltedauer von mindestens einem Jahr eingehalten wurde. Wer etwa Wertpapiere für die private Altersvorsorge kaufe, solle nicht noch einmal Steuern bezahlen müssen.