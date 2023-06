FPÖ startet Werbetour für "Festung Österreich"

Die Freiheitlichen starten auf parlamentarischer und außerparlamentarischer Ebene eine Werbetour für ihr Migrationskonzept unter dem Schlagwort "Festung Österreich". Neben einer Online-Petition kündigte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Dienstag in einer Pressekonferenz auch eine große Demonstration am 30. Juni vor der ehemaligen Baumax-Halle in Leoben an, die als Flüchtlingsquartier fungiert. Einen Tag später soll es einen österreichweiten Aktionstag geben.

BILD: SN/APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR/WERNER Kickl wirbt für 'Festung Österreich'