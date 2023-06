FPÖ Steiermark will abermals Auslieferung Kunaseks zustimmen

Das ergänzende Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, um gegen FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek in der Causa Hausbau ermitteln zu können, ist am Dienstag im steirischen Landtagspräsidium eingelangt. Ein entsprechender Online-Bericht der "Kronen Zeitung" wurde seitens des Landtagssprechers bestätigt. Es wird auf die Tagesordnung des kommenden Verfassungsausschusses am 27. Juni kommen und in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause am 4. Juli behandelt.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA FPÖ will abermals ihren Klubobmann ausliefern