FPÖ und Ex-EU-Abgeordnete weisen Mandatskauf-Vorwürfe zurück

Die FPÖ und die ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Barbara Kappel haben Vorwürfe wegen eines angeblichen Mandatskaufs entschieden zurückgewiesen. "Ich habe zu keinem Zeitpunkt den Versuch unternommen, ein EU-Mandat zu kaufen, noch ist die Partei oder der ehemalige Parteiobmann mit so einem Ansinnen an mich herangetreten", erklärte Kappel am Samstag gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kappel saß von 2014 bis 2019 für die FPÖ im EU-Parlament