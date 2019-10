FPÖ verabschiedet sich vorerst von Sondierungsgesprächen

Die FPÖ will vorerst nicht für weitere Sondierungsgespräche mit der ÖVP zur Verfügung stehen. Dies erklärte ein Parteisprecher am Donnerstag gegenüber der APA. FPÖ-Chef Norbert Hofer warnte zuvor vor einer "Linkswende in türkisem Mantel". Österreich stehe offenbar vor einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene, erklärte Hofer.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Koalition ÖVP/FPÖ wohl in weiter Ferne