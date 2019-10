FPÖ: Verfahren "verhaltensauffälliger" Asylwerber vorziehen

FPÖ-Chef Norbert Hofer will Verfahren von "verhaltensauffälligen" Asylwerbern vorziehen, also Personen, die bereits aggressives Verhalten gezeigt hätten oder kriminell wurden. Diese könnten wegen der Länge des Asylverfahrens "nicht schnell genug abgeschoben" werden, so Hofer, der anlässlich der Messerattacken eines Asylwerbers in Wullowitz (Bezirk Freistadt) eine Nachschärfung verlangte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH FPÖ-Chef Norbert Hofer nennt Afghanen "Bestie"