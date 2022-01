FPÖ will geheime Abstimmung zur Impfpflicht

Eine geheime Abstimmung zum Impfpflichtgesetz fordert die FPÖ. Dazu werden die Freiheitlichen in der Plenarsitzung kommende Woche einen Antrag einbringen, kündigte Parteichef Herbert Kickl in einer Aussendung am Donnerstag an. Damit könnten auch die Mandatare anderer Parteien "ohne Angst vor Zwang, Druck und eventuellen Repressalien" abstimmen.

SN/APA/DANIEL LIEBL/DANIEL LIEBL Herbert Kickl würde gerne geheim über die Impfpflicht abstimmen.