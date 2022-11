FPÖ will Kostentransparenz bei Flüchtlingen

Die FPÖ verlangt von der Bundesregierung Kostentransparenz im Flüchtlingsbereich. Konkret sollten alle Bundesministerien dazu verpflichtet werden, sämtliche mit dem Bereich Migration und Asyl verbundenen Ausgaben auszuweisen und dem Finanzminister zu melden, der in monatlichen Abständen einen daraus erstellten Transparenzbericht "Kosten der illegalen Einwanderung" veröffentlichen müsse, forderte Parteichef Herbert Kickl am Sonntag in einer Aussendung.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR/FRANZ NEUMAYR Kickl will den Schleier lüften