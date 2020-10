FPÖ will öffentliches Leben ohne Corona-Restriktionen

Die FPÖ sieht Österreich im Umgang mit der Corona-Pandemie weiterhin am völlig falschen Weg. Parteichef Norbert Hofer und der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml appellierten am Montag dafür, ein restriktionsfreies öffentliches Leben zu ermöglichen und nur Gesundheits- und Alteneinrichtungen speziell zu schützen. Testen solle man nur Menschen aus Risikogruppen oder mit Symptomen, forderten sie in einer Pressekonferenz.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Parteichef Norbert Hofer