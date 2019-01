FPÖ will sich niemanden "rausschießen lassen"

Staatssekretärin Karoline Edtstadler zieht für die ÖVP als Nummer zwei in die EU-Wahl. Wollen ÖVP und FPÖ im Zuge der bevorstehenden Umbesetzung auch Minister austauschen?

"Alles noch viel zu früh", heißt es im Kanzleramt. Jetzt müsse erst einmal die Wahl am 26. Mai über die Bühne gehen und die EU-Mandate nach den meisten Vorzugsstimmen verteilt werden. Wenn Staatssekretärin Karoline Edtstadler dann nach Brüssel wechsle, werde ihr Job neu besetzt. Vonseiten der ÖVP sei auch keine weitere Umbildung in der Regierung geplant, wird betont.

Ähnlich bei der FPÖ: Die Nachbesetzung des Staatssekretärinnen-Postens sei eine ÖVP-interne Geschichte. "Es wird auch keinerlei Änderung in Sachen Kompetenz geben", betont FPÖ-Regierungssprecher Heimo Lepuschitz. Auch bei der FPÖ säßen alle Regierungsmitglieder "fest im Sattel". Man lasse sich auch niemanden "rausschießen". Das sei auch eine Lehre aus Schwarz-Blau eins ab dem Jahr 2000, betont er. Zur Erinnerung: Damals kamen der Regierung regelmäßig Mitglieder nach Patzern, Skandalen und Skandälchen abhanden.

Als eine, die nicht fest im Sattel sitzt, galt bei der FPÖ immer wieder Beate Hartinger-Klein. Und bei der ÖVP ist das Justiz- und Reformminister Josef Moser, dem die FPÖ teils immer noch übel nimmt, dass er zur ÖVP übergelaufen ist, in der er wiederum keine Hausmacht besitzt.

Heute, Montag, Vormittag wird der ÖVP-Vorstand jedenfalls erst einmal offiziell bestätigen, dass Othmar Karas für die EU-Wahl als Nummer eins ins Rennen geht, Karoline Edtstadler als Nummer zwei. Auch der frühere ORF-Moderator Wolfram Pirchner soll für die ÖVP kandidieren. Mittels Vorzugsstimmenwahlkampf sollen dann Umreihungen möglich sein, wie ÖVP-Chef Sebastian Kurz ankündigte: Hat etwa die Nummer fünf mehr Vorzugsstimmen auf der Liste als die Nummer drei, wird die Nummer fünf vorgereiht. Damit will der ÖVP-Chef besonders viele Wähler zur Wahlurne bringen. Und: Karas, derzeit Delegationsleiter der ÖVP-Mandatare in Brüssel, steht für die "alte" ÖVP, Edtstadler für die Kurz-ÖVP.

Othmar Karas hat bereits 2009 einen erfolgreichen Vorzugsstimmenwahlkampf geführt. Er holte 113.000 Vorzugsstimmen, 2014 waren es rund 82.000 gewesen. Lange war auch nicht klar, ob er Spitzenkandidat wird. Der langjährige EU-Mandatar hält sich auch nicht an die Sprachregelungen der türkisen ÖVP. So hat er etwa den Ausstieg aus dem UNO-Migrationspakt als falsch bezeichnet und die Indexierung der Familienbeihilfe für EU-Ausländer, deren Kinder nicht in Österreich leben, als rechtswidrig. Eine FPÖ-Kampagne zu dem Thema bezeichnete er als "widerwärtig". Dass er ein scharfer Kritiker rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien in Europa ist, ist also kein Geheimnis. Die FPÖ hat ihn bereits zum Lieblingsgegner im EU-Wahlkampf erklärt. Beim blauen Neujahrstreffen am Samstag in Wien sagte FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky, er werfe Karas "den Fehdehandschuh ins Gesicht - in politischer Hinsicht". In der Regierung sieht man diesen regierungsinternen EU-Wahlkampf gelassen: "Das wird die Arbeit der Regierung nicht tangieren", heißt es.