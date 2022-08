FPÖ will Volk über Russland-Sanktionen befragen

Nachdem der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in "Krone" und "Kleine" die Russland-Sanktionen in Frage gestellt hat, fordert nun FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Volksbefragung darüber. Er begrüße die "Stimmen der ökonomischen Vernunft" innerhalb der ÖVP und unterstütze sie auch, sagte Kickl in einer Aussendung am Samstag und kündigte entsprechende parlamentarische Anträge an.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY FPÖ will Ukraine durch Sanktionen nicht unterstützen