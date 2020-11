Frankreichs Präsident Macron am Montag nach Wien

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montagabend zu einem Besuch in Wien erwartet. In einem Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll über gemeinsame europäische Initiativen im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus und den politischen Islam beraten werden, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Weiters werde der Opfer des Terrorangriffs von Wien gedacht.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE PETIT TESSO Ein trauriger Anlass führt Macron nach Wien