Frauen sind gefragt, ein Handlungsauftrag

100 Jahre Frauenwahlrecht, 100 Jahre zähes Ringen für Frauenrechte. Heute können sie mehr schaffen denn je, wie die USA soeben zeigten.

Der Bezirksvorsteher der Wiener Leopoldstadt, Leopold Blasel, schrieb am 25. Dezember 1917 in einem leidenschaftlichen Leserbrief in der "Neuen Freien Presse": "Die Frau hat wesentlich dazu beigetragen, den Staat zu erhalten." Daher würde man "nicht umhinkönnen, diesen Miterhaltern des Staates das aktive und passive Wahlrecht zu gewähren". Ein Jahr danach, am 12. November 1918, vor genau 100 Jahren, wurde mit der Ausrufung der Republik auch das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Stimmrecht für alle Staatsbürger ohne Unterschied des Geschlechts beschlossen. Das Frauenwahlrecht.