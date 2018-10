Frauenanteil in Führungspositionen des Bundes gestiegen

Der Frauenanteil in Leitungspositionen des Bundes ist weiter angestiegen. In der höchsten besoldungsrechtlichen Einstufung betrug dieser 2017 35,3 Prozent, insgesamt über alle Gruppen 42,1 Prozent, was einem kleinen Plus von 0,1 bzw. 0,2 Prozentpunkten entspricht. Der Gender-Controlling-Bericht mit den jüngsten Daten wird am Mittwoch dem Ministerrat vorgelegt.

SN/APA (dpa/Archiv)/UNBEKANNT Der Anteil an Frauen in Führungspositionen steigt seit 2006