Frauendemo gegen Rassismus und Männergewalt verlief ruhig

"Gegen Faschismus, Rassismus und Frauengewalt" hat sich eine Demonstration gerichtet, die am Freitagabend vom Columbusplatz in Wien-Favoriten in die Innenstadt gezogen ist. Anders als ähnliche gelagerte Proteste in Favoriten vor zwei Wochen verlief der Zug ruhig, Übergriffe von türkischen Nationalisten und Rechtsextremisten blieben auch wegen eines Großaufgebots mehrerer hundert Polizisten aus.

SN/APA/Punz/HANS PUNZ Laut Polizei nahmen rund 400 Leute an der Demo teil