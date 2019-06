Frauenministerin plädiert für Frauenquote bei Wahllisten

Frauenministerin Ines Stilling unterstützt die Forderung, bei der Erstellung von Wahllisten eine Frauenquote von 40 Prozent zur stärkeren Repräsentanz von Frauen in politischen Gremien und Parteien zu verankern. Es müsse in allen Gesellschaftsbereichen selbstverständlich werden, dass Frauen entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung vertreten sind, so Stilling in einer Aussendung am Montag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Stilling unterstützt eine Frauenquote von 40 Prozent