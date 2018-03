Frauentag auch Randthema im Ministerrat

Der morgige Frauentag war am Mittwoch auch Thema am Rande des Ministerrats. Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) versprach weitere Anstrengungen zur Eindämmung des Gender-Pay-Gaps und kündigte - freilich noch unkonkret - einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze an. SPÖ-Chef Christian Kern hat unterdessen seine Unterstützungserklärung für das Frauen-Volksbegehren abgegeben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bogner-Strauß lobt Frauenquote in Aufsichtsräten