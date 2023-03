Frauentagsaktion: Zadic und Rauch verteilten Kipferl

Kipferl in Form des Venussymbols erhielten Passantinnen heute Vormittag in Wien-Mitte. Dazu gab es von den Verteilerinnen und Verteilern der Grünen-Aktion - unter ihnen Gesundheitsminister Johannes Rauch, Justizministerin Alma Zadić und Frauensprecherin Meri Disoski - einen etwas weniger leicht verdaulichen Folder mit den unter grüner Regierungsbeteiligung umgesetzten frauenpolitischen Leistungen. In Zukunft wolle sie sich für Lohntransparenz einsetzen, so Disoski.

