Freier Karfreitag für Gemeinde-Mitarbeiter in Eisenstadt

In der Karfreitag-Debatte hat sich ein weiterer ÖVP-Politiker gegen die Parteilinie gestellt. Der burgenländische Landesparteiobmann und Bürgermeister von Eisenstadt, Thomas Steiner, erklärte am Sonntag: "In der Stadtgemeinde lassen wir am Karfreitag alles wie bisher. Alle Mitarbeiter der Stadt haben am Karfreitag frei - ohne dafür einen Urlaubstag aufwenden zu müssen."

/APA/HANS KLAUS TECHT Der Karfreitag wird wohl noch länger ein Thema bleiben