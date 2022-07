Freispruch für Ex-Finanzminister Grasser im Steuerprozess

Das Urteil im Steuerprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinen ehemaligen Steuerberater wurde am späten Montagnachmittag gesprochen.

Acht Verhandlungstage lang musste sich Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wieder vor Gericht verantworten, am Ende gab es einen Freispruch für den ehemaligen Politiker. Auch sein ehemaliger und mitangeklagter Steuerberater wurde freigesprochen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", so Richter Michael Tolstiuk bei der Urteilsverkündung, die im Gegensatz zum Prozess medienöffentlich war. Ein Vorsatz der Steuerhinterziehung sei nicht ersichtlich gewesen, so der Richter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, der Vertreter der Republik meldete Nichtigkeit an.

Bei dem Prozess warf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Grasser vor, dass dieser nach seiner Ministerzeit ab dem Jahr 2007 - unterstützt von seinem Steuerberater - Steuern für Vertriebsprovisionen von 4,38 Millionen Euro für das Investitionsprojekt Meinl International Power in seiner Steuererklärung nicht angegeben habe.

Vielmehr soll er, so die hundertseitige Anklageschrift, über eine Stiftungskonstruktion in Steueroasen versucht haben, das Geld - 2,2 Millionen Euro - am österreichischen Fiskus vorbeizuschleusen.

Im Kern ging es bei dem Prozess um die Frage, ob Grasser die Vertriebsprovisionen selbst zuzurechnen sind oder ob im Beratungsvertrag von Grassers österreichischer Gesellschaft auch diese Vertriebsleistungen umfasst waren.

Der Ex-Finanzminister und sein Steuerberater beteuerten stets ihre Unschuld und schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Sie sind auch Streitparteien in einem Zivilverfahren. Grasser sieht seinen Berater in der Pflicht, dieser habe die Idee für die Konstruktion via das Steuerparadies British Virgin Islands gehabt. Grassers Steuerberater gab hingegen an, bei den "Vertriebsprovisionen", die von der Meinl Bank Antigua in Millionenhöhe an eine Grasser-Gesellschaft auf den British Virgin Islands und dadurch - vorbei an der heimischen Finanz - in die Liechtensteinische Stiftung flossen, gewarnt zu haben. Grasser habe die Konstruktion aber eigenmächtig verändert.

Der Prozess wurde zum Großteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das ist möglich, wenn im Verfahren höchstpersönliche Lebensumstände der Angeklagten verhandelt und besprochen werden, die der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen.