Freispruch für OStA-Leiter Fuchs in Berufung bestätigt

Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) hat am Donnerstag in einer Berufungsverhandlung den in erster Instanz erfolgten Freispruch für den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), Johann Fuchs, bestätigt. Der vollen Berufung der Staatsanwaltschaft - also wegen Nichtigkeit und Schuld - wurde nicht Folge geleistet. Fuchs war Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen worden.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Freispruch hielt auch vor dem OLG Innsbruck