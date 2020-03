Freiwillige Lehrer gesucht - Schulen sollen Betreuung auch in Osterferien anbieten

Da viele Eltern als Personal in Spitälern, bei der Rettung oder der Polizei gebraucht würden, sollen jene Schulen, wo Bedarf angemeldet wird, auch in den Osterferien offen haben. Das berichtete Ö1 am Samstag in der Früh. Auch das Land Salzburg hofft auf die freiwillige Betreuung durch die Lehrer und Lehrerinnen.

Die Schulen würden ab kommenden Montag per Mail oder Anruf den Bedarf nach Betreuung erheben und Eltern müssten daraufhin bis 1. April Rückmeldung geben, ob Bedarf da ist. Nach Angaben von Bildungsminister Faßmann sind vor allem Eltern in den Bereichen Handel, Polizei, Rettung und Spitäler angesprochen, aber auch Familien, "wo es zuhause eng wird", so Faßmann im Ö1-"Morgenjournal": "Bevor andere Dinge passieren, Stichwort Gewalt in der Familie, ist es natürlich vernünftiger ein Kind in eine Schule zu bringen, um dort Luft holen zu können." Nicht alle Schulen sollen offen haben, sondern nur "bedarfsgerecht".

In der Osterwoche soll ganztägig von Montag bis Donnerstag Betreuung angeboten werden. Am Karfreitag nur bis Mittag. Für die Betreuung würden Lehrer freiwillig gebeten, sich zu melden, denn "Ferienzeit ist auch dienstrechtlich gesehen immer eine Freizeit. Deswegen setze ich hier auf die Freiwilligkeit", so Faßmann. "Im schlimmsten Fall" - also wenn in einer Schule über die Osterferien Betreuungsbedarf herrscht und sich keine Freiwilligen finden - könne die Bildungsdirektion auch eine Zuweisung vornehmen.

Derzeit werde das Betreuungsangebot aber "wenig benützt und benötigt". Nur noch ein Prozent der Kinder der jeweiligen Altersgruppe würden die Angebote annehmen. Diese Prozentzahl, glaubt Faßmann, werde aber mit der Dauer der Regierungsmaßnahmen wieder ansteigen.

Salzburg schließt sich Aufruf an

Auch Salzburgs Bildungslandesrätin Maria Hutter ruft Lehrerinnen und Lehrer außerhalb der Risikogruppen dazu auf, freiwillig eine bedarfsgerechte Betreuung der sechs- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler in den Osterferien zu übernehmen. "Schlüsselarbeitskräfte halten das Land in dieser schwierigen Situation am Laufen, für sie ist die Betreuung ihrer Kinder jetzt essenziell. Ich ersuche alle, in dieser Ausnahmesituation mitzuhelfen", betont Hutter.

Die Lehrerinnen und Lehrer werden gebeten, sich für die Betreuung in den Osterferien bei der Schulleitung zu melden. "Jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Einige Schülerinnen und Schüler können zu Ostern nicht in die Ferien geschickt werden, weil ihre Eltern im Gesundheitsbereich, im Handel und vielen anderen Bereichen unabkömmlich sind und dadurch die Betreuung nicht gewährleisten können. Deshalb brauchen wir gerade jetzt die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer", so Landesrätin Hutter.

Betreuungsbedarf bis 1. April jeweiliger Direktion melden

Eltern und Erziehungsberechtigte müssen ihren Bedarf bis 1. April formlos an die jeweilige Direktion schicken. Konkret soll die Betreuung von Montag, 6. April bis Donnerstag, 9. April zu denselben Zeiten wie in normalen Schulwochen und am Freitag, 10.4. (Karfreitag), bis 12.00 Uhr gewährleistet sein.

Quelle: APA