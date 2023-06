Freizeitpädagogen protestieren gegen Reform

Die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen an ganztägigen Schulen demonstrieren am Donnerstag erneut gegen eine Reform ihres Berufsbilds. In Wien und Graz finden sogar Streiks statt, teils sind auch Betriebsversammlungen geplant. Branchenvertreter fordern eine Einbindung, im Bildungsministerium zeigte man sich gesprächsbereit. Darüber hinaus macht bei einem Aktionstag ein Netzwerk aus Bildungsinitiativen mit diversen Aktionen Stimmung für Reformen im Bildungssystem.

Die Kritik der Freizeitpädagogen richtet sich gegen eine geplante Umwandlung ihres Berufsbilds zu Assistenzpädagogen - zuletzt war der Begriff "Assistenz- und Freizeitpädagogen" im Gespräch. Derzeit sind sie an ganztägigen Schulen für die Gestaltung des Freizeitteils zuständig - künftig sollen sie auch Lernzeiten übernehmen bzw. auch im Unterricht mithelfen dürfen. Laut einem ersten Entwurf sollen sie dafür anders als bisher ab 1. September 2024 Matura haben müssen, umgekehrt würde die Dauer ihrer Ausbildung von zwei auf ein Semester halbiert. Bisheriges Personal soll zwar die Matura nicht nachmachen müssen und grundsätzlich übernommen werden - sie würden allerdings in ein öffentliches Dienstverhältnis überführt.

Derzeit sind die österreichweit rund 5.000 Freizeitpädagogen bei diversen Vereinen bzw. gemeindenahen Trägern beschäftigt. Die meisten davon gibt es mit 2.300 in Wien bei "Bildung im Mittelpunkt", einer zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt stehenden GmbH. "Letztlich geht es um eine Verstaatlichung dieses Bereichs, ein unfriendly takeover ", bemängelte Walter Marschitz, Geschäftsführer der Sozialwirtschaft Österreich.

Mit den Plänen des Bildungsministeriums würden mehrere Ziele vermengt: Die Schaffung pädagogischen Unterstützungspersonals, der Ausbau der Nachmittagsbetreuung und eine Kompetenzbereinigung im Bildungsbereich. "Diese Intentionen werden von uns im Grundsatz geteilt", meinte Marschitz. "Wir glauben aber nicht, dass das derzeit bewährte System der schulischen Nachmittagsbetreuung zerstört werden muss." Die Branchenvertreter fordern wie zuletzt auch die Gewerkschaft daher eine Einbindung und ein Gipfeltreffen.

Im Bildungsministerium zeigte man sich auf APA-Anfrage gesprächsbereit. Man verstehe die Sorgen der Freizeitpädagoginnen und -pädagogen und sei auch zu Gesprächen mit der Gewerkschaft bereit. Entsprechende Angebote gebe es seit Ende Mai.

Gleichzeitig betonte man das noch frühe Stadium der Pläne. Man habe gerade erst Gespräche mit den Ländern gestartet, um zu klären, ob diese die Verantwortung für das Personal übernehmen wollen. "Das ist die Voraussetzung für weitere konkrete Schritte." Schon jetzt sei aber klar: "All jene die bereits als Freizeitpädagog/in angestellt sind, sollen auch in Zukunft einen attraktiven Job mit einem attraktiven Gehalt haben." Die neuen Assistenz- und Freizeitpädagogen könnten zeitlich flexibel in individuellen pädagogischen Angeboten der Schule engagiert sein, beim Üben und Wiederholen unterstützen, Lehrkräfte etwas bei Schulveranstaltungen entlasten oder wie bisher selbstverantwortlich die Nachmittagsbetreuung übernehmen.

Derzeit sind Freizeitpädagogen "nur" für den Freizeitteil an ganztägigen Schulen zuständig. In der individuellen Lernzeit, in der die Schüler bei den Hausaufgaben unterstützt werden, dürfen derzeit nur Lehrer und Erzieher eingesetzt werden, im Unterricht nur Lehrer. Immer wieder werde daher auch mehr Unterstützungspersonal für Lehrer gefordert, hieß es aus dem Ministerium.

Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen würden derzeit auch zahlreiche Zusatzaufgaben erfüllen und direkt am Standort mit den Schulleitungen kooperieren, meinte Hilfswerk-Geschäftsführerin Elisabeth Anselm. So würde etwa Frühbetreuung oder Ferienbetreuung übernommen oder die Essensbestellung organisiert. Mit den Plänen würde die Organisation der Tagesbetreuung in die Bildungsdirektionen wandern und die lokale Vielfalt zerstört.

BiM-Geschäftsführer Mario Rieder befürchtete durch die Umstrukturierung ein Absinken der Qualität. Für die Aufgaben in der Freizeitpädagogik brauche man nicht unbedingt Matura, sondern etwa Lebenserfahrung. Die geplante Erfordernis einer Reifeprüfung ab Oktober 2024 schrecke jetzt schon Bewerberinnen und Bewerber ab. Darüber hinaus wisse man nicht, was konkret mit dem derzeitigen Personal passiert. Wenn dieses den Arbeitgeber wechsle, müsse es zuerst gekündigt und dann neu angestellt werden. "Es gibt keine Rechtssicherheit, ob sie übernommen werden und in welcher Form sie übernommen werden."

"Das Ganze wird nur passieren, wenn alle an Bord sind", betonte demgegenüber Grünen-Bildungssprecherin Sibylle Hamann im APA-Gespräch. Wenn die Finanzierung dieses Personals nicht mehr an den Gemeinden hänge, sei das auch ein Anreiz für einen Ausbau der Ganztagsschulen. Diese Umstellung sei auch eine langjährige Forderung von Rechnungshof, Arbeiterkammer, Gemeinde- und Städtebund und Bildungsexperten, so Hamann.

Die Sorgen der Träger um Rechtssicherheit bei der Übernahme in den öffentlichen Dienst sind für Hamann verfrüht, "wir sind noch fünf Etappen davor". Auch die Gefahr eines Qualitätsverlusts sieht sie nicht. Die geplante Reform bringe erstmals einheitliche Ausbildung und Zugangsvoraussetzungen, derzeit gebe es in manchen Ländern keinerlei Ausbildung. Die Matura als Zugangsvoraussetzung wiederum sei nicht fix, man werde auch Personal mit anderen Ausbildungen etwa im Kreativ- oder Sportbereich brauchen. Die wahrscheinlichste Variante sei, dass die Ausbildung für Personen ohne Matura länger dauert.

Unterstützung für die Streiks und Demos kommt von der SPÖ. "Dass die Regierung hier eine unausgegorene Reform des Berufes gegen den Willen der Beschäftigten durchpeitschen will, ist nicht zu akzeptieren", so Bildungssprecherin Petra Tanzler in einer Aussendung. "Türkis-Grün muss endlich die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch holen."