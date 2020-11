Freunde des Wien-Attentäters auf Deutschland-Besuch

Drei Freunde des Attentäters von Wien sollen im August nach Hanau in Deutschland gereist sein - gut zwei Wochen, nachdem sie zwei deutsche Islamisten in Wien empfangen hatten. Das berichtete das Nachrichtenmagazin "Profil" am Samstag. Der Attentäter war demnach nach Überzeugung der Ermittler Teil eines radikal-islamistischen Netzwerks und stand mit zumindest fünf Deutschen in Kontakt, die am Radar des dortigen Verfassungsschutzes stehen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Das Attentat in Wien forderte vier Menschenleben