Fridays-For-Future-Menschenkette um das Bundeskanzleramt

Die Klimabewegung Fridays For Future hat am Freitag um 13.00 Uhr eine Menschenkette um das Bundeskanzleramt in Wien gebildet. Rund 100 Personen nahmen an der Aktion teil, berichtete Aktivistin Veronika Winter der APA. Der symbolische Akt wurde demnach vor allem für eine raschere Ökologisierung des Steuersystems gesetzt.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Menschenkette am Ballhausplatz