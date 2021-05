Führungsdebatte auch in FPÖ

Nicht nur in der SPÖ, auch bei den Blauen haben die Neuwahl-Gerüchte die Diskussionen über die Spitzenkandidaten-Frage neu angeheizt: Wird es Kickl? Oder Hofer? Oder gar Strache?

"Ich bin gut im Saft. Ich bin ordentlich motiviert." Mit diesen Worten hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl am Dienstag seinen Anspruch bekräftigt, Spitzenkandidat der FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl zu sein. Kickl hat den Anspruch, Parteichef Norbert Hofer als Spitzenkandidat zu verdrängen, schon mehrfach erhoben. Jetzt gewinnt die Frage aber durch die Neuwahl-Gerüchte besondere Aktualität. Auch in der SPÖ ist ja bereits eine Spitzenkandidaten-Debatte im Gange, wenn auch nicht so offen wie bei den Freiheitlichen.

Ein politisches Ziel hat ...