Führungsstreit in der SPÖ: Rendi-Wagner bleibt, Doskozil schweigt

Wie beruft man einen Sonderparteitag ein? Eine Landesorganisation preschte bereits vor.

Je angeschlagener, umso angriffiger: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gibt sich wild entschlossen, im parteiinternen Streit mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil keinen Millimeter nachzugeben.

Natürlich werde sie alles daransetzen, um als Spitzenkandidatin in den nächsten Nationalratswahlkampf zu ziehen, Kampfabstimmung inklusive, versicherte sie Dienstagabend in der "ZiB 2". Am Mittwoch garantierte sie, es ihrem Vorgänger (und Erfinder) Christian Kern keinesfalls gleichzutun und das Handtuch zu werfen: Sie werde beim nächsten Parteitag kandidieren - wann immer er stattfinden werde. Aus ...