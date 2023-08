Fünf Kindergärten in Wien seit Jahresbeginn geschlossen

In Wien sind seit dem Start der "Aktion scharf" in Sachen Kontrollen in Wiener Kinderbetreuungseinrichtungen fünf Kindergärten und zwei Kindergruppen geschlossen worden. Das hat der zuständige Stadtrat, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), am Mittwoch berichtet. Gründe für eine derartige Maßnahme waren etwa eine zu geringe Personalausstattung oder auch hygienische oder bauliche Probleme.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Causa Minibambini führte zu verstärkten Kontrollen