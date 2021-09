Fünf-Punkte-Plan gegen Corona: Mehr Druck auf Ungeimpfte

Lockdown nur noch für Ungeimpfte, mehr Kontrollen: Das sieht ein Plan vor, den Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag präsentiert. Ob es weitere Restriktionen geben wird, ist noch offen. Im Gespräch ist eine Verschärfung der Maskenpflicht und eine Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Tests.

Mit einem "Fünf-Punkte-Plan im Umgang mit der Pandemie" geht Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag abend ins ORF-"Sommergespräch". Die Punkte im Einzelnen: 1) Statt der Sieben-Tage-Inzidenz solle die Bettenbelegung an den Intensivstationen "neuer Leitindikator" zur Lageeinschätzung und für mögliche Maßnahmen werden. Denn der Inzidenzwert habe durch die Impfung und die breit angelegten Testungen nicht mehr die frühere Aussagekraft. Konkret heißt das, dass in einem Stufenplan mit Erreichen einer gewissen Belegungszahl auch bestimmte Maßnahmen verknüpft sind. 2) Der Druck auf Ungeimpfte wird ...