Sommerschule startete 14 Tage vor Schulbeginn und hilft Schülern mit Problemen in Deutsch.

Angela Styblo will Lehrerin werden. Einen ersten Vorgeschmack, wie es in der Schule zugehen wird, wird sie bereits am Ende dieses Sommers bekommen. Die Studentin der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich wird ab 24. August in der sogenannten Sommerschule tätig sein, ...