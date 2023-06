Für Gleichstellung braucht es aktive Frauenpolitik

Die Gleichstellung von Mann und Frau schreitet in Österreich nicht langsam voran, sondern sie schreitet zurück. Das zeigt ein aktueller Bericht des Weltwirtschaftsforums. Das Ergebnis, das zum Teil mit den wenigen Ministerinnen in der heimischen Regierung zu erklären ist, verwundert aber nur auf den ersten Blick. Kaum ist die Coronakrise, in der Frauen neben Homeoffice oft auch die Kinderbetreuung gestemmt haben, überwunden, trifft sie die Teuerung mit voller Wucht. Immer mehr Familien melden ihre Kinder vom Kindergarten ab, weil sie ...