Für Kickl ist "Kapitel Strache in FPÖ geschlossen"

Wenn es nach FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl geht, hat Ex-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache keine Zukunft mehr in der Freiheitlichen Partei. "Das Kapitel Strache ist in der FPÖ geschlossen", erklärte Kickl am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die erfolgte Suspendierung des langjährigen Frontmannes sei "im Moment" ausreichend, so Kickl.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Herbert Kickl findet klare Worte über seinen ehemaligen Parteifreund