Für Kogler ist Mikl-Leitners Ausdrucksweise "präfaschistoid"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hält die von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zuletzt immer wieder bemühten Bezüge auf die "normal denkenden" Menschen für "brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid". "Eine derartige Herangehensweise ist das Einfallstor für das Böse in der Welt, um in der Diktion der katholischen ÖVP zu sprechen", so Kogler im aktuellen "profil".

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Kogler ist kein Freund des 'Normalen'