Für Lehrergewerkschaft ist Schulstart derzeit nicht denkbar

An den Schulen fehlt es derzeit an Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und Zugang zu Seife und warmem Wasser in den Klassen, warnt die Lehrergewerkschaft. "Solange diese Hygienemaßnahmen aber nicht eingehalten werden, ist an einen Schulstart nicht zu denken", betont der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger. Voraussetzung seien außerdem Organisationsformen, bei denen das Abstandhalten möglich ist.

SN/APA (dpa)/Fabian Strauch Hunderttausende Schüler warten darauf, wann es wieder losgeht