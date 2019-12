Für Platter ist Ausgang der Koalitionsverhandlungen "offen"

Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist der Ausgang der türkis-grünen Koalitionsverhandlungen weiter "offen". Er orte ein "gemeinsames Bemühen", die Verhandlungen zu einem positiven Abschluss zu bringen. "Aber es gibt noch Hürden, die zu überwinden sind", sagte Platter der APA am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz in Kufstein.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Tirols Landeschef ortet "gemeinsames Bemühen"